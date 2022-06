Lyt til artiklen

Der var ikke kun tennisstjerner på Philippe-Chatrier fredag, da finalepladserne skulle fordeles.

På tilskuerpladserne sad nemlig et yderst velkendt skuespilleransigt med sin kæreste.

For kameraerne fangede Sienna Miller side om side med modellen Oli Green, og ud over tennis af høj klasse fik de desværre også en grim oplevelse med.

De to var nemlig tilskuere til semifinalen mellem Rafael Nadal og Alexander Zverev, og de heppede også begge flittigt under opgøret.

Sienna Miller og kæresten var rystede, da Zverev blev skadet. Foto: YVES HERMAN Vis mere Sienna Miller og kæresten var rystede, da Zverev blev skadet. Foto: YVES HERMAN

En stor og fantastisk kamp, hvor spanieren vandt første sæt, og det stod 6-6 i andet sæt, da det hele blev afbrudt brat.

Det skete, da tyskeren på uheldig vis vred grimt om under en returnering, og han blev liggende på grusbanen og skreg af smerte, så der ikke var den mindste tvivl om, den var helt gal.

Det var også tydeligt på Sienna Millers ansigt, at det var ubehageligt at kigge på, og sammen med kæresten sad hun blot få meter væk fra de to verdensstjerner.

Zverev blev kørt fra banen, og fem minutter efter vendte han tilbage og måtte meddele, at han ikke kunne spille videre. Det betød, at Rafael Nadal gik videre til finalen, hvor han søndag skal møde norske Casper Ruud.