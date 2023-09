16 sekunders video spredes nu med stor hast på internettet.

Klippet viser to mænd, der slår, sparker og tramper på tennisverdenens tidligere nummer 17 Bernard Tomic.

Australieren var iført en grå træningsdragt, da han blev passet op foran en tatoveringssalon i Gold Coast, der ligger nær Brisbane i den østlige del af Australien. Det fortæller Channel 10 ifølge News.com.au.

»Rejs dig op, din hund,« lyder det blandt andet på den voldsomme video, som du kan se herunder.

This is the moment Aussie tennis player Bernard Tomic was viciously attacked by two men standing over him. The 16-second clip circulated socials on Friday, but when did it happen? That s the question Queensland Police are asking. https://t.co/XWNrJONhv7 pic.twitter.com/7KywXyPbOs — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) September 8, 2023

Overfaldsmændenes identiteter er ukendte, og der er også usikkerhed om, hvornår videoen stammer fra.

De australske medier har forsøgt at hente en kommentar fra politiet, men det er ikke lykkedes endnu.

30-årige Tomic har været helt nede at vende som nummer 825 i verden, men er ved at kæmpe sig tilbage. Dog ikke så hurtigt, at Australian Open-arrangørerne ville give ham et wildcard til seneste udgave af turneringen.

Spilleren har haft flere fejder med andre australske spillere som Nick Kyrgios og Lleyton Hewitt og er derfor faldet i unåde i hjemlandet, da de to nyder større anseelse end ham.