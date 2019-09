Den australske tennisspiller Nick Kyrgios har det med at trække overskrifter for alt andet end sit spil.

Senest er hans kærlighedsliv blevet et heftigt tema, og nu tyder meget på, at han har kastet sine øjne på en ny tennis-kollega.

På Instagram gør han i hvert fald sit til at sparke liv i rygterne om, at han er i et forhold med den talentfulde russer Anna Kalinskaya.

Her han han på sin Instagram-story for nyligt delt et billede af de to med teksten: ‘Mit ansigt, når jeg ser dig gøre din ting.’

Nick Kyrgios er kendt for sine vilde udtalelser og iltre temperament. Foto: Aaron Doster

Rygterne bliver heller ikke mindre af, at Nick Kyrgios har kommenteret den 20-årige russers seneste fem billeder på hendes Instagram-profil.

Anna Kalinskaya beviste for alvor sit store talent, da hun under årets US Open højst overraskende besejrede Sloane Stephens i første runde.

Tidligere har Kyrgios været kærester med kroatisk-australske Ajla Tomljanovic, men hun ser nu ud til at være sammen med den italienske tennisspiller Matteo Berrettini. Det kan du læse mere om her.

Derudover er den kontroversielle australier blevet kædet sammen med den canadiske tennisspiller, Eugene Bouchards søster, Beatrice Bouchard, der for nyligt blev set med sammen med den temperamentsfulde stjerne.

Forholdet mellem Nick Kyrgios og Anna Kalinskaya er endnu ikke bekræftet, men rygterne begyndte allerede at svirre, da 24-årige Kyrgios blev spottet i russerens spillerboks under Citi Open i starten af august.

Nick Kyrgios gjorde sig senest bemærket på banen, da han i august gik amok under en tenniskamp ved Cincinnati Masters.

Det førte til, at han fik en bøde på 113.000 dollar (cirka 759.000 kroner), ligesom det også blev diskuteret, om han skulle have en karantæne.

Nick Kyrgios har tidligere været helt oppe som nummer 13 i verden, men er lige nu nummer 27.