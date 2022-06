Lyt til artiklen

Der er udbrudt nordisk tenniskrig oven på nattens dramatiske French Open-kvartfinale mellem den danske tennis-komet Holger Rune og norske Casper Ruud.

Den 19-årige dansker beskyldte efter nederlaget sin fire år ældre modstander for at have råbt "JAAAA" ind i hovedet på ham.

Men den udlægning bliver torsdag formiddag afvist af den norske lejr.

'Det er slet og ret løgn,' skriver Ruuds far og træner, Christian Ruud, i en besked til NRK.

Holger Rune forklarede efter kampen til Ekstra Bladet, at nordmanden hoverende havde råbt til ham, da de var stødt på hinanden.

»I omklædningsrummet skal hans team og ham forbi mig. Teamet er egentlig meget søde, men så går han bare direkte hen til mig og råber "JAAAA" lige op i hovedet på mig,« fortalte Holger Rune til Ekstra Bladet.

»Du kan juble på banen alt det, du vil, og være glad. Det gør jeg også selv, når jeg vinder. Men det der er så dårlig stil. Hav dog lidt respekt,« tilføjede han.

Undervejs i kvartfinalen, som Holger Rune tabte med cifrene 1-6, 6-4, 6-7, 3-6 til Ruud, der er nummer otte i verden, var det tydeligt for de fleste, at den danske tennisstjerne kæmpede med store frustrationer.

Dette bemærkede Casper Ruud, som efter kampen forholdt sig til sin danske kollegas opførsel, som indebar, at han lavede en tilsyneladende overfladisk sejrshilsen til nordmanden.

»Han kigger knap nok på mig, og så kigger han væk og siger ingenting. Jeg synes, tennis er en gentlemansport, og man skal takke for kampen, når en kamp er slut. Der var ikke noget at hente fra ham, og derfor nyttede det ikke at give noget tilbage,« lød det fra Ruud.

Og nu fortsætter kampen mellem Norges og Danmarks store tennis-esser uden for den store tennisarena i Paris.