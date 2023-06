Holger Runes banemand giver Caroline Wozniacki en stor applaus.

Casper Ruud og Holger Rune er de to frontløbere inden for skandinavisk tennis lige nu, men i lang tid var der nærmest kun én ambassadør for regionen, nemlig Caroline Wozniacki, siger den norske semifinalist ved French Open.

Går man længere tilbage var det svenskere som Björn Borg og Mats Wilander, der trak det store læs, men Wozniacki satte Skandinavien tilbage på tenniskortet, og det hylder Ruud.

»Caroline Wozniacki var nummer et i verden og vandt en grand slam. Hun startede ligesom det hele.,« siger Ruud, som selv er den bedst rangerede fra regionen lige nu.

Holger Rune og Casper Ruud dystede i kvartfinalen - med norsk sejr til følge. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune og Casper Ruud dystede i kvartfinalen - med norsk sejr til følge. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

Han er også blevet inspireret af mange af de norske superstjerner, som han har mødt i træningslokalerne på norsk idræts hovedkvarter, hvor de har udvekslet ideer. Det fortæller han i en video fra Eurosport.

Verdens nummer fire mangler at få en grand slam-titel på cv'et efter to tabte finaler, og nu håber han at nå til sin tredje.

Han står over for Alexander Zverev i fredagens sene semifinale, mens Carlos Alcaraz og Novak Djokovic spiller 14.45.