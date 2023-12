Clara Tauson er ude af WTA 125-turneringen i Andorra efter et nederlag i to sæt til Alize Cornet.

Clara Tauson er færdig i WTA 125-turneringen Andorra Open.

Fredag tabte den 20-årige dansker således 3-6, 4-6 til den 13 år ældre franskmand Alize Cornet i sin kvartfinale.

Tauson var som nummer 85 i verden og andetseedet i turnering klar favorit hos bookmakerne, men hun fik ikke held til at ryste Cornet.

Første sæts afgørelse faldt allerede i andet serveparti, hvor Cornet brød Tauson rent.

Det blev det eneste brud i et ellers jævnbyrdigt sæt, hvor en stålsat Tauson ved 5-3 var tæt på at bryde tilbage, men endte med et råbe sine frustrationer ud i stedet.

Generelt fungerende danskerens førsteserv fremragende i meget af kampen, men til gengæld kneb det mere med at få point, når andenserven skulle tages i brug.

Tauson var tæt på at bryde til 2-0 i andet sæt, men Cornet fik afværget to breakbolde og beholdt sin fordel i opgøret.

Og fra 3-3 skiftede kampen pludselig karakter. Tauson blev igen brudt rent, men brød straks tilbage, inden hun igen smed et af sine egne servepartier.

Cornet brød tendensen, da hun holdt serv, udnyttede sin første matchbold og vandt andet sæt 6-4.

Nederlaget er Tausons første efter en lovende periode med fire sikre sejre i to sæt.

I midten af november tog Tauson to overlegne sejre i Luxembourg, inden hun for en sikkerheds skyld trak sig inden tredje kamp med "ubehag i ryggen".

Og i denne uge blev det til to sikre sejre mere over først Victoria Jimenez Kasintseva og siden Katarzyna Kawa.

/ritzau/