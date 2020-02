Efter mere end syv års pause er Kim Clijsters tilbage på tennisbanen, men comebacket fik en hård start.

Med et wildcard i bagagen var den tidligere belgiske verdensetter og grand slam-vinder Kim Clijsters rejst til Dubai for at genoptage en tenniskarriere på højeste niveau efter mere end syv års pause.

Comebacket blev dog i første omgang kortvarigt. I første runde af Dubai Duty Free Tennis Championships tabte den 36-årige, rustne belgier med 2-6, 6-7 til spanske Garbiñe Muguruza.

Lodtrækningen havde ikke været helt god ved Clijsters med en åbningskamp mod Australian Open-finalisten Muguruza. Men Clijsters nåede at bide fra sig til slut.

Kampen startede svært for den firedobbelte grand slam-vinder fra Belgien. Rusten i spillet var til at få øje på, selv om hun også ved nogle lejligheder viste sin eminente teknik.

Hun blev brudt allerede i første serveparti, og hun havde generelt problemer med sine server.

Det affødte blandt andet fem dobbeltfejl i første sæt, og den spanske modstander, som har to grand slam-titler på CV'et, brød Clijsters' serv to gange på de syv breakbolde, hun tilspillede sig i første sæt.

Først nede 2-5 fik Clijsters sin første breakbold. Tre af slagsen faktisk. Men Muguruza servede sig ud af problemerne og tog sættet hjem uden besvær.

At syv års pause og en alder på 36 år sætter sig på hurtigheden er ikke overraskende. Og det var i hvert fald tydeligt, at det har sat sig på Clijsters.

Hun havde svært ved at følge med i 26-årige Muguruzas tempo og lavede mange uprovokerede fejl.

Efter to servegennembrud fra andet sæts start lykkedes det Clijsters at bryde rent ved 0-3. Det igangsatte lidt af en spillemæssig nedsmeltning for Muguruza.

En række spanske fejl bragte Clijsters tilbage i kampen. Pludselig stod det 4-4, Clijsters fik selvtillid og hendes forhånd begyndte at lyne.

Det bragte andet sæt ud i en tiebreakafgørelse, hvor Muguruza tog sejren på sin anden matchbold.

Clijsters var også væk fra tennis i to år mellem 2007 og 2009 og gjorde et imponerende comeback dengang. Blandt andet slog hun Caroline Wozniacki i US Open-finalen i en af sine første turneringer tilbage.

Belgieren ligner ikke en spiller, der er på vej til et ligeså imponerende comeback, selv om hun i kampens slutning viste lidt tænder.

Hendes CV kan ingen imidlertid pille ved. Det indeholder hele 41 WTA-titler i single - heraf fire grand slam-titler (tre US Open-sejre samt Australian Open i 2011).

