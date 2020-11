Alexander Zverev vandt første sæt, men tabte alligevel finalen i Paris Masters til Daniil Medvedev.

Russeren Daniil Medvedev sikrede sig søndag en af karrierens største triumfer, da han vandt Paris Masters.

Det skete med en finalesejr på 5-7, 6-4, 6-1 over tyskeren Alexander Zverev, der rangerer som nummer syv på verdensranglisten.

Medvedev ligger nummer fem, men har udsigt til at avancere til fjerdepladsen mandag.

Det var tredje gang i karrieren, at den 24-årige russer vandt en af de såkaldte Masters 1000-turneringer, der rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.

Zverev havde kvalificeret sig til finalen ved at slå Rafael Nadal i semifinalen. Tyskeren har præsteret godt, selv om han uden for banen har været i strid modvind.

I sidste uge anklagede hans ekskæreste Olga Sharypova ham for at have udøvet vold mod hende under sidste års US Open, hvilket han i onsdags nægtede alt om at have gjort i et opslag på sociale medier.

Han har formået at abstrahere fra det på banen og var søndag var på vej mod sejren efter første sæt.

Første sæt blev præget af, at finalen stod mellem to høje, gode servere. De 11 første partier forløb helt uden breakbolde, men Zverev slog til og vandt 7-5, da han fik sine første muligheder.

Ved stillingen 1-1 i andet sæt havde Zverev fire muligheder for at bryde i et maratonparti, men Medvedev hev partiet hjem, og så brød han i stedet selv til 5-4 på sin første breakbold i kampen. Derefter servede han sættet hjem til 6-4.

Det lod til at knække Zverev. Medvedev brød rent til 1-0 i tredje sæt og kom også foran 4-0. Tyskeren havde ikke troen på comeback, og Medvedev servede triumfen hjem på anden matchbold efter lidt mere end to timers spil.

