Hun var træt af at holde det hemmeligt.

Daria Kasatkina, Ruslands højest rangerede kvindelige tennisspiller, er sprunget ud som homoseksuel.

Det gør hun i et videointerview, der blev lagt ud på nettet mandag.

Putins love og Rusland er kendt for deres stramme lovgivning omkring homoseksualitet. Derfor har det også længe været en kamp for Kasatkina.

Den nuværende nummer 12 på verdensranglisten fortalte den russiske blogger Vitya Kravchenko, at hun er i et forhold med en kvinde og fandt det 'at leve i skabet' for umuligt.

Kasatkina, som i øjeblikket ikke er har bopæl i Rusland, lagde også billeder på Instagram med sin kæreste, kunstskøjteløberen Natalia Zabiiako.

Den 25-årige talte også om de mange holdninger imod homoseksualitet og de begrænsninger af LGBTQ+-rettigheder, som der er i Rusland.

»Så mange emner er tabu i Rusland. Den forestilling om, at nogen vil være homoseksuel eller gerne vil blive er latterlig. Jeg tror, ​​at der ikke er noget nemmere i denne verden end at være straight.«

»Seriøst, hvis der er et valg, ville ingen vælge at være homoseksuel. Hvorfor gøre dit liv sværere, især i Rusland? Hvad er pointen?« tilføjede hun.

Ruslands eksisterende lov om 'homoseksuel propaganda', der blev vedtaget i 2013, er blevet brugt til at stoppe gay pride-marcher og tilbageholde homoseksuelle rettighedsaktivister.

Der er i øjeblikket et forsøg fra russiske lovgivere på at udvide lovgivningen med et fuldstændigt forbud mod 'promovering' af LGBTQ+-forhold i et positivt eller neutralt lys til voksne såvel som mindreårige og mod visning af LBGTQ+-indhold i biografer.

I sit interview, som blev filmet i Barcelona, ​​udtrykte Kasatkina frygt for, at hun aldrig ville være i stand til at holde sin kærestes hånd i Rusland.

»At være i skabet er umuligt. Det er for hårdt, og det er meningsløst. At leve i fred med dig selv er det eneste, der betyder noget, og fuck alle andre.«

Kasatkina tilføjede, at hun var inspireret til at komme ud, efter at den russiske fodboldspiller Nadya Karpova afslørede, at hun var homoseksuel i sidste måned.