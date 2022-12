Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den russiske politiker Roman Teryushkov, der er medlem af den 8. statsduma, har sendt et ganske særligt brev til justitsministeriet i Rusland.

Han vil nemlig have gjort tennisspilleren Daria Kasatkina til en såkaldt 'udenlandsk agent' – bedre kendt som 'foreign agent'.

Det skriver flere medier heriblandt Express.

Årsagen til, at Teryushkov vil have gjort Kasatkina til udenlandsk agent, må siges at være ganske klar.

I sommer sprang Kasatkina ud som homoseksuel. Foto: Ron Jenkins Vis mere I sommer sprang Kasatkina ud som homoseksuel. Foto: Ron Jenkins

Hun har tydeligt kritiseret Ruslands invasion af Ukraine, og derudover sprang hun i sommer ud som homoseksuel i en YouTube-video med den russiske blogger Vitya Kravchenko.

Konsekvensen ved at blive stemplet som udenlandsk agent er til at få øje på.

Ud over at udtrykket typisk bruges til at betegne en person, der aktivt varetager et andet lands interesser, eller en, som er involveret i spionage, vil det også få direkte konsekvenser for Kasatkina, som er placeret som nummer otte på verdensranglisten.

I dette tilfælde vil det nemlig betyde, at den 25-årige tennisspiller blandt andet ikke kan modtage statsstøtte, og derudover vil Kasatkinas hjemmeside blive blokeret.

Hovedpersonen selv tager det dog ikke så tungt.

»Hvor er det dejligt at have fans fra statsdumaen,« skrev hun på platformen Telegram efterfulgt af en række sarkastiske emojier ifølge Express.

I den førnævnte YouTube-video bekræftede hun, at hun havde en kæreste af samme køn. Derudover talte hun imod krigen og forklarede, hvorfor unge russiske tennisspillere, der havde et håb om at blive professionelle, var bedre stillet ved at skifte statsborgerskab.