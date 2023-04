Den russiske tennisspiller Vitalia Diatchenko er rasende.

For den 32-årige russer har måttet melde afbud til en IFT-turnering i franske Calvi på Korsika. Grunden? Hun blev simpelthen nægtet adgang til et LOT Airlines-fly, der skulle flyve hende fra Kairo til Warszawa.

Hun hævder selv, at det er hendes russiske pas, der gjorde, at flyselskabet ikke vil have hende ombord. Diatchenko påstår ligeledes, at hun kunne fremvise dokumentation fra det internationale tennisforbund samt et brev fra hendes far, der er født i Ukraine og arbejder for FN.

Ifølge Inside the game fortæller tennisspilleren, der er nummer 250 på verdensranglisten, at hun bliver behandlet som en 'tredjerangsborger'.

»Flyselskaberne skal tillade familiemedlemmer til personer med diplomatpas at flyve, men dette selskab ville pludselig ikke følge de regler på grund af mit fødeland,« skriver hun.

»Jeg sad fast i lufthavnen i Kairo i 18 timer. Jeg måtte sove på bænke og havde ingen adgang til mad eller drikke. Og jeg fik heller ikke lov at forlade lufthavnen.«

Vitalia Diatchenko er som russer - men hun konkurrerer ikke under russisk flag. Og derfor får hun fortsat lov til at deltage i internationale tennisturneringer.

»Jeg er en atlet, som konkurrerer uden flag, men som bare ville komme videre med livet og forfølge en karriere, jeg har elsket hele livet. Er dette retfærdigt mod en atlet, som ikke har noget at gøre med denne forfærdelige situation,« spørger hun.

Vitalia Diatchenkos bedste placering på verdensranglisten er en 71. plads.