Rublev bliver ved med at slå ungarske Márton Fucsovics og sendte endda et medlidende smil efter sejr mandag.

Den ungarske tennisspiller Márton Fucsovics er træt af at tabe til den fremstormende russer Andrey Rublev.

Faktisk er han så træt af det, at han efter deres seneste møde i Dubai tidligere i marts i spøg sagde direkte til Rublev, at han håbede, at de to "ikke skulle spille igen i år".

Men det ønske fik han ikke opfyldt.

Mandag - allerede i den næste turnering - var de to i Miami igen på banen mod hinanden, og her blev Rublev nok engang sejrherre efter en opvisning på blot 52 minutter, som endte med cifrene 6-2, 6-1.

Dermed fuldendte hårdtslående Rublev, som ligger nummer otte i verden, et hattrick mod Fucsovics, som han nu har besejret tre gange på blot en måned.

Den 23-årige russer kunne ikke lade være med at grine på vej op mod nettet for at sige tak for kampen.

- Jeg grinede på grund af situationen, og fordi Márton havde fortalt mig: "Jeg vil ikke møde dig, jeg vil ikke møde dig", siger Rublev efter kampen ifølge ATP.

- Det var bare en sjov situation, og jeg har ondt af ham.

Mindre sjovt så det ud til at være for Fucsovics, der ikke lignede en særligt glad mand efter nederlaget.

Men den ungarske nummer 40 i verden kan dog glæde sig over, at hans start på 2021 generelt har været god.

I fjerde runde møder Andrey Rublev den 32-årige kroat Marin Cilic.

- Jeg har spillet god tennis de seneste måneder, siger Rublev, der inden et semifinalenederlag i Dubai havde vundet 23 kampe i træk i ATP 500-turneringer.

- Vi må se, om jeg kan blive ved.

På herresiden er blandt andre førsteseedede Daniil Medvedev og andenseedede Stefanos Tsitsipas fortsat med. Rublev er fjerdeseedet.

Hos kvinderne lykkedes det mandag den forsvarende mester, Ashleigh Barty, at slå den tidligere verdensetter Victoria Azarenka 6-1, 1-6, 6-2.

Også blandt andre japanske Naomi Osaka er endnu med i turneringen efter en sejr på 6-3, 6-3 over belgiske Elise Mertens.

Miami Open er en Masters 1000-turnering, som rangerer umiddelbart under grand slam-turneringerne.

/ritzau/