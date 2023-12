Det er ikke et kønt slagsmål, der lige nu udfolder sig mellem Boris Becker og Nick Kyrgios.

Holger Runes træner og hans ven er gået i clinch, efter Nick Kyrgios lagde ud med et statement om den gamle garde, som Becker er en del af.

»Spillet var så langsomt dengang. Jeg har set Boris Becker, og jeg siger ikke, at de ikke var gode på det tidspunkt, men det ville være absurd at sige, at de ville være lige så gode i dag,« siger Kyrgios og peger især på, at serven og returspillet er blevet noget helt andet i nutidens tennis.

Og han får en returbold fra Becker. Og den er hård.

»Nick laver meget larm om tennis på det seneste!?! Hvorfor taler han om en sport, han tilsyneladende hader ... Et faktatjek viser, at Nick aldrig har vundet et stort mesterskab som spiller eller træner , så hvor kommer hans troværdighed fra?«

»Tal med dem på din OnlyFans om noget andet end tennis,« skriver Becker på X med henvisning til, at australieren lige har lanceret en konto på platformen, som mest er kendt for at huse video- og billedmateriale af seksuel karakter.

Og hvis man mente, at Beckers modsvar var personligt, så kan Kyrgios også være med på den galej.

»Hahahaha, den fyr taler om troværdighed. Jeg så, at du var i gang med at gemme dine ejendele, sidst jeg hørte om dig,« skriver han med hensyn til den retssag, hvor Becker blev dømt for at gemme værdier for flere millioner kroner efter en personlig kurs 2017.

»Jeg har slået Federer, Nadal, Djokovic og Murray, så jeg føler, jeg har lidt troværdighed. Men det er vel ikke raketvidenskab, at Novak Djokovic ville tørre gulv med dig, da du toppede? Det er ikke engang et angreb, bare fakta,« skriver Kyrgios.

Becker havde i mellemtiden skrevet god bedring til Kyrgios, der lige nu er skadet, og samtidig nævnt at den australske bad boy har en grand slam-titel i sig. Så måske er der plads til forsoning.

Holger Rune fik i løbet af dette efterår Becker som træner, og de fortsætter sammen til næste år.

Den danske komet skulle have spillet showkamp mod vennen Kyrgios i maj, men en skade kom i vejen for australieren og forpurrede dysten i Royal Arena.

»Han er fantastisk spiller, og han er en af mine gode venner,« sagde Rune tidligere på året til Tennis Channel.