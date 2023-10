Holger Rune led endnu et nederlag, og kort efter gik søster Alma Rune ud med en meget klar besked til dem, der fylder hendes indbakke.

Danmarks bedste tennisspiller er i spillemæssig krise med kun én sejr i ti kampe. Læs B.T.s dom her.

Rune er kendt for at være sin egen største kritiker, når det kommer til spillet på banen, men udefra kommer der virkelig grimme beskeder, der ikke kan betegnes som kritik, men i stedet må benævnes som værende uden for kategori.

Det opgør tager hans søster, Alma Rune, lige nu.

Kort efter nederlaget til verdens nummer 122, Brandon Nakashima, delte hun en story på Instagram, hvor ordlyden burde være til at forstå.

»Bare for at være helt klar i mælet: Trusler mod mig eller min familie er blevet og vil blive meldt til politiet. Og til jeres information så er straffen ikke mildere, fordi det foregår online,« skriver hun.

»Og til alle dem, der skriver de hadefulde beskeder: Vær venlig, det gør ikke ondt at prøve at være flink.«

Det er almenkendt, at tennisspillere får tonsvis af beskeder i både den hadefulde og uhyggelige kategori - særligt fra gamblere, der taber penge på deres kampe.

Holger Rune skal nu videre til Stockholm for at genfinde sin spil, men inden da har han lige en uges tid til at træne ovenpå det meget tidlige exit fra Masters 1000-turneringen i Shanghai.