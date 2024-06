Alexander Zverev vandt en underholdende kvartfinale over Alex de Minaur og er blandt de bedste fire.

Alexander Zverev tager den fjerde og sidste plads i semifinalerne i tennisturneringen French Open i Paris.

Den fjerdeseedede tysker besejrede sent onsdag aften Alex de Minaur fra Australien i tre sæt efter en koncentreret indsats. Zverev vandt med sætcifrene 6-4, 7-6 og 6-4.

I en underholdende forestilling var Zverev tæt på sit højeste niveau og lavede endnu færre fejl end i sejren over Holger Rune i ottendedelsfinalen.

Selv om de Minaur forsøgte at drive Zverev rundt på banen med varieret grundspil, løb den letbenede tysker blot boldene op og sendte dem retur over nettet.

De Minaur vil især ærgre sig over, at han ikke vandt andet sæt. Han førte 4-0 i tiebreaken, men gik helt i stå og endte med at tabe den 5-7.

Det så kritisk ud for australieren, da Zverev brød hans serv til 4-2-føring i tredje sæt.

Men de Minaur strittede imod og brød tilbage. Ved 4-5 kunne han udligne i egen serv, men med kniven for struben spillede han for afventende og måtte se Zverev tage sejren.

De Minaur må nøjes med at glæde sig over, at kvartfinalepladsen er en markant forbedring af hans French Open-rekord. Han er i syv tidligere forsøg aldrig nået forbi anden runde.

I semifinalen skal Alexander Zverev møde nordmanden Casper Ruud. Den anden semifinalen står mellem Jannik Sinner fra Italien og spanieren Carlos Alcaraz.

