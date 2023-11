Holger Runes modstandere fundet til sæsonfinalerne i Torino, og du kan allerede nu godt rydde kalenderen!

Resultatet af lodtrækningen torsdag eftermiddag blev nemlig, at Rune er endt i pulje med verdensetteren Novak Djokovic, hjemmebanehåbet Jannik Sinner og græske Stefanos Tsitsipas.

B.T.s tennisreporter Jakob Kløcker mener, at det er noget nær den hårdeste lodtrækning, at Holger Rune kunne få:

»Av, den er hård for Rune, denne her lodtrækning. Det var selvfølgelig kun gode spillere, han kunne trække, men danskeren brager ind i Djokovic, som næsten virker umulig at slå lige nu. Også selv om han havde en tæt kamp med serberen ved Paris Masters i sidste uge,« siger Jakob Kløcker og fortsætter:

»Og så møder han også Jannik Sinner. Det Italienske hjemmebanehåb, der har haft en vanvittig sæson. Han er måske den mest formstærke spiller i dette efterår, og han er braget op på ranglisten, så den kamp bliver en voldsom prøve for Holger Rune. Men også en lækkerbisken for de danske tennisfans, der godt kan begynde at rydde kalenderen. Det er nemlig et brag, som ingen vil gå glip af.«

Den sidste modstander i Runes ATP Finals-gruppe, er grækeren Stefanos Tsitsipas

»Han har haft en forfærdelig sæson efter Australian Open. Her synes jeg, Holger er en lille favorit i det opgør. Men det er så også den eneste kamp i gruppen, hvor han er det,« fortæller Jakob Kløcker.

De otte spillere, der er med ved ATP Finals, er de otte spillere, der har klaret sig bedst på touren i 2023.

Den anden gruppe ved turneringen i Torino består af spanske Carlos Alcaraz, russerne Daniil Medvedev og Andrey Rublev samt tyske Alexander Zverev.

Holger Rune har i år vundet BMW Open i München, ligesom han har nået finalerne i Masters 1000-turneringerne i Monte Carlo og Rom.

Hans bedste grand slam-resultater kom ved French Open og Wimbledon, hvor han nåede kvartfinalerne.

Resultaterne har medvirket til at placere ham som den ottendebedste mandlige singlespiller i år.

ATP Finals i Torino starter på søndag og slutter den følgende søndag med finalen.