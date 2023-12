Der var ekstraordinært stjernestøv over Holger Runes træning torsdag.

For på træningsbanen i Brisbane, Australien, hvor den danske komet tager hul på den nye sæson 31. januar, havde han særdeles fornemt selskab.

Det spanske tennisikon Rafael Nadal stod nemlig på den anden side af nettet, da de to stjerner trænede sammen i næsten to timer i stegende hede.

Det skriver Holger Rune i en sms til B.T.

»Rafael Nadal er i særklasse. Der er så meget kvalitet i hans slag og tennis. Hvis han kan få lidt flow i sine kampe nu, så tror jeg, han kan komme i top-3 igen,« lyder det fra danskeren.

Holger Rune landede onsdag sent om aftenen i Australien, hvor han nytårsaftensdag tager hul på sæsonens første ATP-turnering.

En turnering, hvor han skal coaches af den tidligere tennisspiller Kenneth Carlsen og ikke sin nye stjernetræner, Severin Lüthi.

»Severin kommer først til Melbourne 8. januar, så Kenneth er med i Brisbane. Det er det samme hold, som vi havde til UTS-turneringen i London. Kenneth, Lapo Becherini, Mike James og den nye behandler Louis fra Mouratoglou-akademiet,« lød det onsdag fra Rune-lejren.

Efter planen er det Severin Lüthi, der skal træne og coache Holger Rune under Australian Open i januar.

Schweizeren deler trænergerningen hos danskeren med legenden Boris Becker.

Den mangedobbelte grand slam-vinder Rafael Nadal gør de kommende dage comeback efter at have gennemgået næsten et helt år med et regulært skadesmareridt.