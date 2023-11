Burde Stefanos Tsitsipas have meldt fra til kampen mod Holger Rune?

Det spørgsmål stiller TV 2-kommentator Tine Scheuer-Larsen i et opslag på sin profil på 'X'.

'Burde Tsitsipas måske ikke have meldt fra til kampen mod Holger og givet pladsen til reserven Hurkacz? At spille 3 partier foran 14000 tilskuere …,' skriver hun og fortsætter:

'Publikum buhede – giver mere mening nu med eftertanke … 3 partier har tidligere været grænsen for at modtage præmiepengene….'

ATP Finals-kampen mellem de to gik i gang omkring 14.40 tirsdag, men efter blot tre partier måtte grækeren trække sig med det, han efterfølgende har forklaret var en skade i ryggen.

Stefanos Tsitsipas stak flere gange armene undskyldende i vejret, men det fremmødte publikum var ikke ligefrem begejstrede.

De buhede og udtrykte klar utilfredshed med grækerens beslutning, der betød, at de to reserver – Fritz og Hurkacz – skulle spille et opvisningssæt i stedet.

Men spørger man Holger Rune, er det ikke til at sige, hvad Tsitsipas burde have gjort.

Stefanos Tsitsipas (th.) trak sig efter blot tre partier tirsdag. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Stefanos Tsitsipas (th.) trak sig efter blot tre partier tirsdag. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix

'Vi er ikke i Stefanos krop. Så vi kan ikke udtale os om, hvad han burde have gjort,' skriver han som svar og fortsætter:

'Vi er her for at kæmpe og vinde. Ingen her i top 8 er quittere og vi prøver til det sidste. Hvis vi kun tænkte rationelt var vi ikke, hvor vi står i dag.'

Holger Rune blev noteret for en sejr i to sæt tirsdag, og han mangler nu kun én kamp i gruppespillet ved ATP Finals.

Den bliver spillet torsdag, hvor Jannik Sinner står på den anden side af nettet.

Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, fortalte til B.T., at der var en smule på programmet efter tirsdagens meget korte kamp.

»Han skal først tale med pressen, så derefter træning i en time,« lød det kort.