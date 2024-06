Holger Rune har gode erfaringer med Alexander Zverev, som han mandag møder i French Open-ottendedelsfinale.

I de tre første runder af French Open har Holger Rune stillet op som klar favorit, men det bliver der lavet om på, når den 21-årige dansker mandag aften spiller ottendedelsfinale på Roland Garros-anlæggets største arena.

På Court Philippe-Chatrier venter ingen ringere end den formstærke tysker Alexander Zverev, der rangerer som verdensranglistens nummer fire.

Bookmakerne vurderer, at Zverev har op imod 70 procents chance for at vinde kampen, men det er Rune, der har overhånden indbyrdes, da han vandt deres hidtil eneste kamp i München i 2022.

Holger Rune slog lørdag Jozef Kovalik i French Opens tredje runde. Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune slog lørdag Jozef Kovalik i French Opens tredje runde. Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix

Sejren var et væsentligt punkt i Runes spæde karriere, da han endte med at vinde sin første ATP-turnering i den sydtyske by.

- Vi spillede mod hinanden for længe siden. Jeg slog ham på vejen mod min første ATP-titel, så jeg har gode minder fra den uge og gode erfaringer med at spille mod ham, siger Holger Rune på et pressemøde i Paris.

Ved den lejlighed var Rune flyvende og overraskede gang på gang tyskeren med veltempererede stopbolde.

Man skal dog ikke lægge for meget i det møde, mener Rune.

- Mandag bliver det en helt anden kamp. Det er bedst af fem sæt, og det er en grand slam-turnering, hvor vi begge formentlig vil være mere spændte, da vi begge har et mål om at nå langt.

Mens Rune fortsat har sin første turneringssejr til gode i 2024, kommer Zverev med en frisk triumf fra Rom, hvor han vandt Masters 1000-turneringen Italian Open.

Rune fornemmer dog også selv en opadgående formkurve.

- Han har spillet noget god tennis, men jeg har også løftet mit niveau, så jeg forventer en stor fight, lyder det fra Rune.

Rune har været i kvartfinalen de seneste to år i French Open, hvilket er hans bedste grand slam-resultater.

Til sammenligning har Zverev været i semifinalen i Paris de seneste tre år. Tyskerens bedste grand slam-resultat er finalepladsen i US Open i 2020.

Mandagens kamp begynder tidligst klokken 20.15.

/ritzau/