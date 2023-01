Lyt til artiklen

Australian Open koger. I bogstaveligste forstand.

Allerede på andendagen af årets første grand slam-turnering er stort set alle af eftermiddagens kampe (lokal tid) nemlig blevet udskudt i flere timer på grund af den ekstreme varme, som Melbourne lider under i øjeblikket.

Og det betyder derfor også, at den danske tennisstjerne Holger Rune har fået sit opgør mod serbiske Filip Krajinovic udsat til tidligst klokken 07.00 (dansk tid).

En besked, den 19-årige dansker fik smidt i hovedet, lige inden han nåede at komme på banen.

Varmen har sat en stopper for spillet på de australske baner. Foto: LUKAS COCH Vis mere Varmen har sat en stopper for spillet på de australske baner. Foto: LUKAS COCH

»Han stod klar og havde lavet sin anden opvarmning. Men nu har vi taget en frokost i stedet, så der er tanket op til kamp, når vejret tillader det,« skriver Aneke Rune i en sms til B.T. og tilføjer:

»Men Holger tager det ret chill. Vi har fået et lækkert lounge-område under arenaen, hvor vi kan opholde os imens.«

Det var tidligt på eftermiddagen, at arrangørerne bag turneringen i den australske storby besluttede at udskyde alle kampe, der ikke kunne spilles under tag.

Årsagen er den ekstreme hedebølge, der mandag har ramt Melbourne Park.

Australian Open beregner varmen på baggrund af temperatur, luftfugtighed, vindstyrke og UV – indeks.

Turneringen skriver på dens Twitter-profil, at varmen lige nu ligger på niveau 5 – skalaens øverste niveau. Og derfor er det ikke forsvarligt at sende spillerne på banen i skrivende stund.

