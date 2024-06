Alexander Zverev har ni sejre i træk, selv om hans retssag om vold mod ekskæreste kører under French Open.

Når Holger Rune mandag aften går på banen til ottendedelsfinalen mod Alexander Zverev i French Open, er den tyske modstander blandt de mest formstærke på tennistouren.

Zverev vandt Masters 1000-turneringen i Rom som optakt til French Open, og med sejrene i Paris er verdensranglistens nummer fire oppe på ni sejre på stribe.

Det er på trods af, at han i disse dage også kæmper en anden kamp uden for tennisbanen.

Under French Open kører en retssag mod Zverev omhandlende mulig vold mod hans ekskæreste Brenda Patea, som tennisstjernen har en datter med.

En domstol i Berlin idømte i oktober sidste år Zverev en bøde på 450.000 euro (3,3 millioner kroner), men Zverev nægtede at betale den, og så røg sagen videre i det tyske retssystem og er nu en offentlig retssag.

Zverev, der på forhånd havde meldt ud, at han ikke ville være til stede under retssagen, har hele tiden bedyret sin uskyld i sagen, hvor han er anklaget for at have begået fysisk vold og mishandling af sin ekskæreste i maj 2020.

Herrernes tennisorganisation, ATP, er blevet kritiseret for at tage for let på anklagerne, og da den under hårdt pres satte en undersøgelse i gang i 2021, fandt organisationen beviserne for anklagerne utilstrækkelige, og Zverev undgik straf som tennisspiller.

I starten af denne sæson blev han endda valgt ind i spillernes råd som et bevis på, at han er vellidt blandt konkurrenterne på ATP Touren.

Iagttagere har blandt andet på den baggrund vurderet, at sporten har forsøgt at tie sagen ihjel.

Således har sagen også fyldt ganske lidt under French Open, men ved den internationale del af Zverevs pressemøde forud for turneringen, stillede en journalist spørgsmålet om, hvorvidt sagen påvirker ham.

- Overhovedet ikke, lød Zverevs første svar, før han uddybede:

- I sidste ende tror jeg på det tyske system, og jeg tror på sandheden. Jeg ved, hvad jeg gjorde, og hvad jeg ikke gjorde. Det er ude af mine hænder, men jeg er helt sikker på, at jeg ikke kommer til at tabe denne sag.

- Derfor kan jeg spille roligt, og det synes jeg også, at mine resultater viser. Rom var en stor titel, og jeg ville ikke kunne spille, som jeg gjorde, hvis jeg havde sagen i tankerne.

Heller ikke arrangøren i Paris har haft noget imod Zverevs deltagelse. Ved et pressemøde sagde turneringsdirektør Amelie Mauresmo, at man betragter Zverev som uskyldig, indtil andet er bevist.

Zverev har virket ubekymret på banen i French Opens første uge, men han måtte dog kæmpe hårdt for sejren i tredje runde, før Tallon Griekspoor var slået med cifrene 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6.

Tyskerens ottendedelsfinale mod Rune begynder tidligst klokken 20.15 på Roland Garros' største arena, Court Philippe-Chatrier.

/ritzau/