Det siger Rune efter torsdagens French Open-opgør, som endte 6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 7-6 i danskerens favør.

- Det var en ekstremt vanskelig kamp, og jeg tror, at jeg spillede med en lidt for defensiv positionering langt tilbage på banen, og det gav ham store chancer for at sætte mig under pres.

- Kampen var bestemt oppe som en af de hårdeste kampe, jeg har spillet. Især fordi den var lang, og der var mange intense øjeblikke, siger Rune.

Kampen i grand slam-turneringens anden runde blev afgjort i en supertiebreak i femte sæt, hvor Rune lod sig inspirere af tennislegenden Roger Federer.

Det skete helt præcist, da han bagud 0-5 i den dramatiske supertiebreak, hvor der spilles bedst til ti point, sendte en fremragende returnering på italienerens hårde serv tilbage over nettet.

- Det gav mig noget selvtillid. Og ud af det blå kom jeg i tanker om en kamp mellem Roger og Tennys Sandgren i Australian Open. Her vandt Roger også en kamp i fem sæt efter tiebreak i en kamp, hvor Sandgren havde mange chancer.

- Det var noget, der bare slog mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg pludselig kom i tanke om det. Det gjorde jeg bare, siger Rune.

Den 21-årige dansker forsøgte at håndtere den pressede situation, som Federer ville have gjort det.

Rune fik bagud 0-5 kæmpet sig tilbage og udlignet til 6-6 og derefter vundet supertiebreaken med 10-7.

- Roger var altid meget afslappet, når han spillede. Jeg sagde til mig selv, at jeg skulle forsøge at slappe af.

- Så begyndte jeg at ramme bolden bedre. Jeg fik mere løssluppenhed og kom tilbage på sporet, siger Rune, der var tilfreds med håndteringen af sit spil og sine nerver i slutfasen.

- Jeg var bare glad for, at jeg blev ved med at kæmpe, siger den 13.-seedede dansker.

Rune endte med at bruge 3 timer og 37 minutter på at besejre italieneren.

Det var første gang, at Rune mødte 22-årige Cobolli, der er nummer 53 på verdensranglisten.

Med sejren står danskeren i tredje runde over for Jozef Kovalik fra Slovakiet. Han er nummer 145 i verden.

Clara Tauson spillede sig torsdag også videre i French Open, da hun slog den tidligere mester Jelena Ostapenko.

