Holger Rune var i himlen og leverede forrygende resultater – lige indtil han ramte græsset, røg ind i nederlag på nederlag og nu befinder sig i en rent ud sagt elendig stime.

Resultaterne taler sit tydelige sprog: Syv nederlag i træk er det blevet til, siden det danske tennishåb i sin historiske French Open-kvartfinale tabte til norske Casper Ruud.

Oven i det er der store overvejelser omkring Runes ankel, som over de sidste par år har lidt kraftige forstuvninger. Senest skete det ved French Open, og anklens tilstand har ifølge Rune-lejren en stor del af æren for den sløje stime i juni og juli.

Onsdag har Holger Rune muligheden for at stoppe den sløje stime, når han møder franske Benoît Paire ved Citi Open i Washington – og selv om anklen er i bedring, så medfører de gentagne ankelproblemer beslutninger, der kan have stor betydning for den videre karriere.

»Lige nu er anklen bedre, men problemerne er ikke helt væk – det håber vi, at de er ved US Open. Der er stadig små ting, hvor han ikke er helt på niveau i bevægelsen som tidligere, og det påvirker kvaliteten af slag, serv og naturlig bevægelse.«

»Det tager tid, og han har prøvet det før i Kina i 2019 og en i 2021. Så man skal virkelig passe på.«

»Lige nu spiller han med tapet ankel, som vi vil prøve at tape lidt mindre, for det er svært at spille med en helt stiv fod tapet som en støvle, som han har spillet med i den seneste måned,« siger Aneke Rune til B.T. og peger på sidste udvej:

»Ankelstøtter er den sidste option, fordi man slet ikke har naturlig mobilitet eller får trænet musklerne omkring. Så går man først i ankelstøtter, så slipper man dem aldrig.«

Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ankelproblemerne in mente, så var det en fejl, at Holger Rune begav sig ud på græsset efter sin forstuvning ved French Open.

»Der er ikke så meget at sige om den sidste tid. Holger ville rigtig gerne på græs, men anklen var stadig brutalt hævet efter hans svære forstuvning i Paris.«

»Set i bagklogskabens lys – og med lægernes anbefalinger – så skulle han ikke have været på banen i græssæsonen overhovedet. Anklen gjorde bevægelsen dårlig og afsættet i hans server elendigt. Den skulle have haft tid til at hele i forhold til væske blandt andet,« siger Aneke Rune.

Oven i de mange nederlag blev Rune-lejren også ramt af en tragedie, da træner Lars Christensen mistede sin mor.

Foto: Frank Molter Vis mere Foto: Frank Molter

»Han måtte rejse frem og tilbage mellem turneringer og Danmark, så han var jo heller ikke mentalt eller fysisk til stede. Så det har alt i alt været en shitty måned.«

Nu fortæller kalenderbladet august, og det er en måned, der meget gerne må blæse positive vinde ind over lejren.

»Nu har tingene været normaliseret i den seneste uges tid, så vi ser positivt fremad, og vi er bare glade for, at det er blevet august nu,« siger Aneke Rune.

Holger Rune spiller klokken 18.00 dansk tid mod Benoît Paire.