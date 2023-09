Den dumme ryg er klar igen.

Det er de gode nyheder, som Holger Rune kunne meddele pressen i Beijing, hvor han fredag går i kamp mod farlige Felix Auger-Aliassime.

»Jeg kæmpede med rygskade i et stykke tid. Jeg har fået det fikset nu,« siger han med en smule fortrydelse at spore.

»Jeg spillede mange turneringer med mange smerter i ryggen. Men så var jeg sådan til sidst, okay, jeg blev nødt til at stoppe op og få det fikset og ikke komme tilbage til at spille turneringer, før jeg er hundrede procent.«

»Det er også derfor, jeg er her nu. Jeg er klar og glæder mig til at spille.«

Verdens nummer fire har ikke vundet siden Wimbledon, hvor Carlos Alcaraz blev stopklodsen. I alt har han tabt syv kampe i streg, og det er totalt uvant for den sejrssikre dansker.

Mod verdens nummer 15 venter 'en fed kamp', siger Rune.

»Jeg bliver nødt til at spille godt. Jeg bliver nødt til at sætte ham under meget pres, for når han får tid til at spille, er han meget farlig.«

Den 20-årige dansker havde et fremragende efterår i 2022, og han fortæller, at han går efter et Paris Masters-titelforsvar og at spille ved ATP-finalerne i Torino.

Den missede han akkurat sidste år, men i år skal være anderledes.