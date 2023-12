Han er sin egen største kritiker.

Det har bragt Holger Rune langt, men selvkritikken kan også tage overhånd - og det har den gjort, fortæller Danmarks bedste tennisspiller til DR-programmet 'Ultra ærlig'.

»Der var en periode, da jeg var yngre, hvor det kammede over. Der talte jeg med min mor om, at det var vigtigt at sætte perfektionisten om bag i bussen.«

Holger Rune indrømmer, at han både kan være selvkritisk omkring sit spil, men også sit udseende.

Sidste del bunder i, at han som yngre vejede lidt for meget, hvilket gjorde, at han eksempelvis ikke havde lyst til at tage trøjen af til idræt.

Lige nu ligger han som verdens nummer otte, har tilknyttet en ny stjernetræner sammen med Boris Becker og kan se frem til en 2024, der er lige om hjørnet.

Han åbner efter planen det nye år i Brisbane, Australien, der fungerer som opvarmning til årets første grand slam.

Den 20-årige er spået til endnu mere i succes i 2024, men det kræver mere stabilitet end i anden halvdel af dette år, hvor Rune ramte sin første reelle krise som seniorspiller.