Millioner har set videoen fra ATP Touren, hvor Holger Rune spiller en af rollerne.

Det kan ikke skrives bedre, siger man sommetider om miraklerne fra sporten verden, men hvad nu hvis alt udspillede sig efter et manuskript?

Den tanke har de tænkt til ende hos ATP, der arrangerer turneringerne på øverste niveau for de mandlige tennisspillere.

I en viral video kan man blandt andre se Novak Djokovic, Andy Murray og Holger Rune folde sig ud som skuespillere i et realityshow, og temaet er: 'Intet er ægte'.

The Tour: A Reality Show



52 seasons in the making, a look at the lives and loves of 'professional' tennis players as they serve nothing but drama, attitude and aces #TheTour #GameServeDrama pic.twitter.com/LyrinuP5T5 — ATP Tour (@atptour) February 7, 2024

Blandt manuskriptforfatterne får Rune rollen som en af de nye, unge skuespillere, der skal tiltrække det yngre publikum til 'serien'.

På X har klippet fået omkring halvanden million visninger, ligesom det er flittigt set og delt på Facebook, Instagram og TikTok.

Rune har i de sidste dage været meget omtalt på grund af den store trænerudskiftning, men han skal i kamp fredag mod norske Casper Ruud, hvor han sammen med Kenneth Carlsen skal se, om han kan finde de gode takter til denne sæson.