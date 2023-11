Holger Rune kan endelig smide benene op.

For efter sidste uges sæsonfinale i Torino er det nemlig blevet tid til at slappe lidt af med familien, inden forberedelserne til næste sæson begynder.

Og derfor er den unge dansker officielt gået på ferie i et par uger efter en lang og dramatisk sæson, fortæller hans mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

»Lige nu er det ferietid,« lyder det kort, inden hun forklarer planen for resten af året for den danske tennisstjerne:

Holger Rune bor til daglig i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

»Træningen starter igen 4. december i Monaco. Den fysiske træning starter dog stille og roligt op lidt før.«

Efter planen skal træningsforløbet i fyrstedømmet, hvor stortalentet bor til daglig, vare et par uger, inden han rejser til London for at deltage i opvisningsturneringen UTS Grand Final.

Og når den turnering så er overstået, går der ikke lang tid, før Holger Rune rejser til Danmark, hvor han i øvrigt har købt en lejlighed i København, for at holde jul.

»Holger er i Danmark i julen indtil afrejse til Australien,« lyder det videre fra Aneke Rune.

Tenniskometen når dog ikke at være ret mange dage i hjemlandet, før turen 'Down Under' begynder.

Runes første turnering i det nye år er nemlig Kooyong Classic i Melbourne, der afvikles få dage før sæsonens første store mål: Australian Open.

Den prestigefyldte grand slam-turnering begynder allerede 14. januar.

