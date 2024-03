I sin første kamp med Patrick Mouratoglou tilbage som træner leverede Holger Rune en solid indsats.

For en uge siden annoncerede tennisspilleren Holger Rune, at franske Patrick Mouratoglou atter skulle være hans træner. Det skete efter hyppig udskiftning på trænerposten det seneste halve år, hvor resultaterne har været svingende.

Første test af det genoptagne samarbejde bestod, da Rune overbevisende slog amerikaneren Michael Mmoh i første runde af ATP-turneringen i Acapulco.

- Jeg er meget glad for, hvordan tingene er. Det føles godt, og det føles rigtigt for mig. Jeg er glad for, at vi fik en god start sammen, siger Holger Rune på pressekonferencen efter sejren ifølge TV 2 Sport.

Franskmanden blev en del af Holger Runes trænerteam i 2022, men i slutningen af august sidste år meddelte parterne, at samarbejdet ophørte.

Mens de arbejdede sammen vandt Holger Rune blandt andet ATP 1000-turneringen Paris Masters. Det er danskerens største triumf i karrieren.

Efter at de var gået hver til sit i august, kom der ellers lidt stikpiller fra især Rune-lejren, som indikerede, at samarbejdet ikke just havde været perfekt.

Men alt lader til at være afstemt i forholdet nu, og kampen natten til onsdag dansk tid var da også solid fra den 20-årige dansker.

- Vi havde en snak før kampen, og jeg synes, at jeg udførte gameplanen rigtig godt, så jeg er meget glad. Patrick og jeg kender hinanden godt fra dengang, jeg var ung og kom på hans akademi, forklarer Rune.

Siden Mouratoglou stoppede i august, sagde Rune også farvel til sin mangeårige træner Lars Christensen.

Efterfølgerne Severin Lüthi og Boris Becker stoppede tidligere i år efter kort tids tilknytning til danskeren. I begge tilfælde var det ikke afstemt, hvor meget tid Rune forventede, at de skulle bruge på trænergerningen.

Den tidligere tennisspiller Kenneth Carlsen er også en del af Holger Runes trænerteam, men Mouratoglou er øverst i trænerhierarkiet.

/ritzau/