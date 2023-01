Lyt til artiklen

Der er dansk stjernestøv i Monaco.

For de to tennisprofiler Holger Rune og Caroline Wozniacki bor nemlig begge i det luksuriøse fyrstedømme, hvor adskillige sportsstjerner holder til.

Og derfor støder de to danskere da også ofte ind i hinanden. Det fortæller Holger Rune på et pressemøde efter tirsdagens sejr over serbiske Filip Krajinovic i første runde af Australian Open.

»Jeg møder hende af og til i Monaco, faktisk. Så snakker vi lige lidt. Hun har dog ikke givet mig nogle tennisråd endnu, men jeg har nu heller ikke spurgt om dem, kan man sige,« lyder det fra den 19-årige dansker.

Han er så småt ved at overtage tronen som Danmarks største tennisstjerne.

Men der er stadig lige ét navn, som giver lidt mere genlyd verden over, når snakken falder på danske tennisspillere gennem tiden.

For selvom stortalentet er braget frem på verdensranglisten og nu har klemt sig ind i top-10, så er det stadig Caroline Wozniackis navn, de fleste kender i Australien.

Efter den rød-hvide triumf i 2018, hvor hun strøg til tops og vandt den prestigefyldte grand slam-turnering, skrev hun sig nemlig ind i historiebøgerne.

Et historisk øjeblik, som i øvrigt har betydet en hel del for Holger Rune, siden han som blot 14-årig sad hjemme i stuen og jublede med, da hun vandt.

»Den sejr har inspireret mig rigtig meget. Mest af alt, fordi hun viste, at en dansker rent faktisk kunne vinde en grand slam. Det, synes jeg, var vanvittigt. Og det skabte en kæmpe tro hos mig,« siger han og tilføjer:

»Jeg kan huske, jeg så finalen hjemme i Danmark, og det var meget emotionelt at se hende vinde.«

Efter tirsdagens sejr er Holger Rune videre til anden runde af Australian Open.

