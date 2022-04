Det er en konstant krig i tennissporten.

Wildcards bliver kastet rundt, og der er masser af forskellige interesser at tilgodese, når de skal finde deres ejermænd.

Nu er stjernen Andy Murray kommet i modvind, fordi han har fået et wildcard til Madrid Open. Den tidligere verdensetter måtte forsvare sig med næb og klør mod kritkere, der mente, at han stjal pladsen fra de unge spanske talenter.

Her tog debatten så en drejning, som bragter det danske super-talent Holger Rune med i diskussionen.

Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Foto: ERIK S. LESSER

'Alle turneringer kan give wildcards til dem, som de vil. Bare fordi jeg er brite, betyder det ikke, at jeg fortjener det mere til en Wimbledon-turnering. Fortjener Holger Rune det mindre en lokal spanier?'

'Mange spillere kommer fra lande, der ikke afholder store tennis-turneinger. Er det ikke unfair, at disse spillere aldrig får et wildcard?'

Murray mener desuden, at det egentlig ville være lettere, hvis der ikke skulle uddeles wildcards, men traditionen er meget forankret i sporten, så det er nok ikke realistisk, at han får sin vilje på den front.

Bagmændene bag den oprindelige kritik er den tidligere top 10-spiller Fernando Verdasco, der nu er nummer 121 i verden, samt nummer 94 Carlos Taberner og nummer 79 Pablo Andujar.

I et statement fremgik det, at de følte sig 'overraskede og meget frustrererede' over at der var så lidt støtte fra turneringen til nationens egne spillere.

Madrid Open har ikke kommenteret det statement eller den efterfølgende debat endnu.

Turneringen starter 26. april.