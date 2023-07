Hun har rakt hånden ud og nu er Holger Rune klar til at gribe den. Han er nemlig klar på at spille mixeddouble med Caroline Wozniacki ved OL næste år i Paris.

Det siger Holger Rune forud for Wimbledon, som begynder mandag.

Tidligere på ugen kom det frem, at snart 33-årige Wozniacki gør comeback på tennisbanen efter tre et halvt års fravær.

»Det kunne være rigtig sjovt. Jeg er klar, hvis hun er klar,« siger Holger Rune.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det var i et stort opslået interview med Vogue, at Wozniacki bekendtgjorde sit comeback.

»Jeg synes, det er så fedt, at hun gør comeback. Det bliver virkelig sjovt at se, hvordan hun kommer til at spille.« siger Holger Rune.

»Jeg tror rigtig meget på hende, for det virker til, at hun er i rigtig god form. Jeg har hørt rygter om en opvisningskamp, hvor hun havde vundet relativt komfortabelt over en WTA-spiller. Så jeg tror, hendes niveau er ret højt stadigvæk. Jeg ønsker hende alt det bedste,« siger den danske verdenssekser.

Caroline Wozniackis bror, Patrik Wozniacki, bekræftede til B.T., at hun var klar på en mixeddouble med Holger Rune.

»Der er gode muligheder i single – eller måske især i mixed double med Holger Rune. Det kan gå op i en højere enhed, så der kan vindes metal til Danmark. Det er en drøm og et håb, hun har,« sagde Patrik Wozniacki i forbindelse med Caroline Wozniackis annoncering om, at hun genoptog karrieren.

Wozniacki har siden sit karrierestop i januar 2020 fået to børn, men hun frygter ikke at falde igennem efter så mange år væk fra sporten.

»Er jeg nervøs? Ikke rigtigt. Jeg vender tilbage til noget, jeg elsker. Ja, jeg kan være nervøs før en kamp. Jeg er okay med det. Jeg har det godt med det.«

»Kan jeg vinde US Open? Det tror jeg. Kan jeg vinde Australian Open? Det tror jeg. Det er derfor, at jeg gør dette. Vi må bare se, hvad der sker,« sagde Wozniacki blandt andet i comebackinterviewet.

Wozniacki har tilbragt i alt 71 uger på verdensranglistens førsteplads. Hun har vundet 30 titler på WTA Touren. Hendes største triumf er sejren ved grand slam-turneringen Australian Open i 2018.

Wozniacki spillede sig også frem til finalen ved US Open to gange - i 2009 og 2014 - og den amerikanske grand slam-turnering har allerede tildelt Wozniacki et wildcard til årets turnering.