Der er koldt på toppen, men åbenbart ikke så koldt, at man ikke kan have et varmt forhold til en modstander.

Holger Rune er stormet fremad på den største tennisscene, og til trods for at ikke alle modstandere er fans af hans passionerede stil, så har han vundet en del hjerter på vejen.

Og så har han fundet en god ven i sin kommende modstander, Lorenzo Musetti.

Danskeren er 20 år, mens italieneren er 21, og de selvom de ligger henholdsvis nr. seks og 15 på verdensranglisten, så har de faktisk ikke mødtes i kamp på seniorniveau.

Han bliver mere og mere komfortabel på græsset. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix

To gange har de ramlet sammen som som juniorspillere, men det føles efterhånden som længe siden.

TV 2 fik en masse Rune-rosende ord fra Musetti og spurgte derpå den danske tennisstjerne om den italienske modstander.

»Jamen, vi er gode venner. Vi har trænet en hel masse sammen og kender hinanden godt. Det er vanvittigt fedt at se endnu en ung spiller komme op af ranglisten og spille god tennis. Jeg glæder mig meget til at konkurrere mod ham på fredag,« siger Rune.

De spiller om en billet til semifinalen i London, og det store italienske sportsmedie Gazzetta dello Sport kalder dysten en kamp mellem den elegante Musetti og bad boy-Rune.

