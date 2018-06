Den schweiziske tennisspiller har mulighed for at triumfere for tiende gang ved ATP-turneringen i Halle.

Halle. ATP-turneringen i Halle har i mange år været domineret af Roger Federer, og i år ser ikke ud til at blive en undtagelse.

Lørdag spillede den schweiziske tennisspiller sig i finalen for 12. gang i karrieren.

Det skete med en sejr på 7-6, 7-5 i semifinalen over amerikaneren Denis Kudla, der er nummer 109 på verdensranglisten.

Roger Federer, der topper verdensranglisten, brød sin modstanders serv til 2-0 i første sæt, men Denis Kudla brød omgående tilbage.

Spillerne holdt derefter serv frem til stillingen 6-6, hvorefter Roger Federer vandt tiebreaken sikkert med 7-1.

I andet sæt måtte schweizeren afværge adskillige breakbolde, inden han selv brød til 6-5 og derefter servede sejren hjem.

I finalen skal Roger Federer møde enten Borna Coric fra Kroatien eller Roberto Bautista Agut fra Spanien. De to mødes senere lørdag i den anden semifinale.

Roger Federer har ni gange vundet ATP-turneringen i Halle, senest sidste år.

I år har schweizeren dog haft visse problemer med at nå finalen.

Torsdag i anden runde afværgede han to matchbolde i tredje sæts afsluttende tiebreak mod franskmanden Benoît Paire, inden han vandt tiebreaken med 9-7.

