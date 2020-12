Det er 11 måneder siden, at Roger Federer senest spillede en kamp. Det er fortsat uvist, hvornår han er klar.

Tennisstjernen Roger Federer har længe satset på at gøre comeback ved Australian Open i begyndelsen af 2021.

Den 39-årige schweizer har misset det meste af 2020, efter at han har gennemgået to knæoperationer.

Federer sår nu tvivl om, hvorvidt han bliver klar til at spille i Melbourne i januar og februar.

- Jeg havde håbet, at jeg ville være på 100 procent. Men dér er jeg fortsat ikke. Det bliver tæt i forhold til Australian Open, siger Roger Federer ifølge Reuters.

I oktober udtalte schweizeren, at han var i stand til at træne uden smerter. Han slider dog tilsyneladende med at finde sit tidligere niveau.

- Den anden knæoperation lagde en kæmpe dæmper på det hele, men der har hele tiden været fremskridt de seneste seks måneder.

- Nu må vi se, hvordan det går i de næste to måneder. Jeg arbejder en del med fysiologen og det fysiske, og nu må vi se, hvordan det går med tennisspillet, siger han.

Grand slam-turneringen i Melbourne er sat til at gå i gang 18. januar, men der er plads i kalenderen til at skubbe starten tre uger, hvis det skulle være nødvendigt på grund af coronapandemien.

Selv hvis Australian Open flyttes til 8. februar, tvivler Federer på, at han er klar.

- Det bliver et kapløb med tiden at blive klar til Australian Open. Jeg er nysgerrig for at finde ud af, om starten skubbes til 8. februar. Det er klart, at det vil hjælpe, hvis der er lidt mere tid at gå på, siger han.

Roger Federer var senest i kamp 30. januar, da han tabte semifinalen i netop Australian Open til den senere vinder Novak Djokovic.

Federer har vundet seks gange i Melbourne og har sammenlagt vundet 20 grand slam-turneringer i karrieren.

/ritzau/Reuters