Det tog kun lidt over en time for Roger Federer at slå John Isner i finalen i Miami Open.

Tennisstjernen Roger Federer slog til igen søndag.

Det gjorde den 37-årige schweizer for 101. gang i karrieren, da han vandt en ATP-turnering.

I finalen i Miami Open var Roger Federer ganske suveræn mod den amerikanske servekanon John Isner, der ikke kunne stille meget op.

Federer vandt finalen 6-1, 6-4, og han skulle blot bruge 63 minutter på at gøre arbejdet færdigt mod Isner, der vandt turneringen i 2018.

Med sejren har Roger Federer vundet turneringen fire gang i alt i karrieren.

I begyndelsen af marts rundede tennisikonet milepælen i karrieren, da han i Dubai Championships sikrede sin titel nummer 100 i karrieren, hvilket kun amerikanske Jimmy Connors tidligere har præsteret.

Senest måtte Federer dog se sig besejret i finalen i Indian Wells, da han tabte til østrigske Dominic Thiem.

/ritzau/