Den schweiziske tennislegende Roger Federer er ikke just begejstret over Serena Williams' håndtering af den efterhånden omtalte US Open-finale.

Roger Federer mener nemlig, at Serena Williams' raseriudbrud i årets US Open-finale kunne have været undgået.

Det skriver BBC.

»Jeg synes, Serena skulle have trukket sig fra episoden,« siger han og tilføjer:

Roger Federer mener ikke, Serena Williams håndterede US Open-finalen, som hun burde.

»Til sidst gjorde hun det. Men hun gjorde det for sent, og jeg synes hun gik for langt i øjeblikket,« mener Roger Federer.

Roger Federer refererer til US Open-finalen tidligere på året mellem Serena Williams og japanske Naomi Osaka.

Her stjal Serena Williams nemlig overskrifterne og fjernede dermed meget af fokusset fra Naomi Osakas overraskende sejr. Serena Williams endte i heftige diskussioner med dommeren, hvilket udviklede sig til, at Serena Williams blev tildelt en straf på et tabt parti. Det betød, at Naomi Osaka kom foran 5-3 i andet sæt - vel og mærke uden at have spillet sig til det.

Serena Williams krævede efterfølgende en undskyldning fra dommeren, mens hun pointerede, at hun 'aldrig havde snydt for at vinde en kamp'.

Serena Williams under årets US Open-finale.

Roger Federer mener dog også, at dommeren havde en medskyld i den omtalte situation.

»Dommeren skulle måske heller ikke have blevet ved med at skubbe til hende. Det var uheldigt.«

Serena Williams, som har vundet hele 23 Grand Slam-titler, endte med at tabe US Open-finalen i to sæt med 6-2, 6-4.

Sejren var 21-årige Naomi Osakas første i en Grand Slam-turnering.