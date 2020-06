Roger Federer vender først tilbage til tennisbanen i 2021.

Det meddeler den schweiziske stjerne i et opslag på Twitter.

Federer er blevet hasteopereret i sit højre knæ.

'Jeg har brug for tid til at blive 100 procent klar til at spille på højeste niveau. Jeg kommer til at savne mine fans og touren inderligt, men jeg ser frem til at se jer alle sammen på touren i begyndelsen af 2021-sæsonen,' skriver han.

