Hun måtte vente i over to år, men tirsdag fik hun endelig sat punktum for en stor karriere.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki spillede nemlig sin afskedskamp, da hun mødte den tyske topspiller Angelique Kerber i en fyldt Royal Arena.

Dermed lagde den danske verdensstjerne officielt ketsjeren på hylden, og efterfølgende er det da også en rørt Wozniacki, der jubler over den store aften i København.

'Wow! Jeg har ingen ord, der kan beskrive tirsdag aften,' indleder hun et opslag på Instagram.

Her takker hun samtidig de mange danske fans, der efter to års ventetid endelig kunne hylde Caroline Wozniacki på hjemmebane.

'Tak til alle, der kom og støttede mig. Det betyder så meget for mig. Atmosfæren var utrolig! Og tak til Angelique Kerber for en god kamp,' skriver hun videre.

Og kigger man efterfølgende opslaget igennem, kan man desuden se, at det i løbet af de seneste 12 timer er væltet ind med lykønskninger fra store verdensstjerner.

Bandt andet skriver Wozniackis gode veninde Serena Williams:

'Wow! Det er er jo utroligt. Stort tillykke, min skat.'

Også danskerens mand, David Lee, har været til tasterne for at hylde sin hustru efter karrierens sidste kamp.

'Jeg er så stolt af dig,' skriver han.

Caroline Wozniacki stoppede egentlig karrieren efter Australian Open i 2020, men corona-pandemien udskød flere gange danskerens planlagte afskedskamp.

Den danske stjerne endte med at vinde tirsdagens kamp med cifrene 7-5, 6-4.