Den danske tennisstjerne modtog en stor hyldest for sin 14 år lange karriere efter den sidste kamp.

Caroline Wozniacki modtog en stående hyldest fra de omkring 10.000 mennesker, der sad på Melbourne Arena, efter at hun havde slået karrierens sidste bold mod tunesiske Ons Jabeur.

Kampen var et sandt drama og på alle måder et klassisk Wozniacki-opgør, hvor danskeren akkurat hang i i løbet af tre sæt, som tog godt og vel to timer. Men til sidst måtte hun se sig slået.

Med tårer i øjnene og et smil på læben sagde Wozniacki under interviewet på banen efter kampen:

- Jeg synes kun, det var passende, at den sidste kamp blev en tresætter. En opslidende kamp. Og at jeg sluttede min karriere med en forhåndsfejl. Det er ting, jeg har arbejdet på i hele min karriere, og det var vel meningen, at det skulle slutte sådan, sagde hun.

Hendes far, Piotr Wozniacki, løb ind på banen og bar hende rundt, og resten af familien stillede op til et fælles interview.

- Der er så mange ting at huske tilbage på. Fansene og den følelse, I giver os spillere. Støtten jeg har fået fra min familie og særligt fra min far, som har trænet mig i alle de år. Jeg græder normalt ikke, så det må I undskylde, sagde Wozniacki til stor jubel fra publikum.

/ritzau/