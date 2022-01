Søndag morgen dansk tid jagter Rafael Nadal historie.

Her kan den spanske sportsstjerne nemlig blive den første mandlige tennisspiller nogensinde med 21 Grand Slam-titler i trofæsamlingen.

Det kræver en sejr over Daniil Medvedev i finalen ved Australian Open. Og da finalebilletten blev sikret fredag morgen dansk tid, kunne Rafael Nadal ikke holde tårerne tilbage.

Da han havde besejret italienske Matteo Berrettini med 3-1 i sæt, begyndte han således at græde på banen. Det viste tv-billederne tydeligt.

Foto: WILLIAM WEST Vis mere Foto: WILLIAM WEST

I sejrsinterviewet fortalte Rafael Nadal, at den seneste tid har været en hård prøvelse for ham.

»Det betyder meget for mig at være, hvor jeg er i dag og at være tilbage i en finale,« sagde spanieren og fortsatte:

»For halvanden måned siden vidste jeg ikke, om jeg kunne spille tennis. Så jeg var ligeglad, om det var indenfor eller udenfor i dag. Jeg ville bare nyde det.«

Rafael Nadal kunne eksempelvis ikke holde tårerne tilbage, da han stod ved sin kejtsjertaske lige efter kampen, eller da han skulle interviews – her måtte han tage trøjen op foran hovedet.