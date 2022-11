Lyt til artiklen

Holger Runes taknemmelighed og glæde over det hold, som han har bag sig, lyste ud af den 19-årige komet efter triumfen i Paris.

Søndag besejrede han det serbiske ikon Novak Djokovic og danskeren tog dermed karrierens største triumf ved at sejre i Masters 1000-turneringen – niveauet lige under det fire grand slams.

Følelserne, der væltede gennem Holger Rune efter den fantastiske triumf, fik frit løb og det var rørende at se, hvordan han meget bevæget af situationen gav sin mor, Aneke Rune, og mangeårige træner Lars Christensen en ordentlig krammer efter kampen.

De rørende scener kan du se i videoen herunder.

»Sikke en glæde at være det særlige vidne til knus og kram til hans træner og mor,« skriver journalisten Denis Brogniart, der var så heldig at fange det fantastiske øjeblik.

Holger Rune har også fået tilknyttet den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou til sit team. Han var da også svært begejstret for at være en del af Holger Rune-lejren i et sådan specielt øjeblik.

»Jeg føler mig velsignet over at være en del af dit hold. Det her hold, som jeg vil takke for sådan en utrolig stemning,« skriver den franske toptræner på sin Instagram-profil efter den historiske triumf og fortsætter:

»Lars (Christensen, red.), du har gjort et fantastisk stykke arbejde med Holger lige siden han var seks år gammel. Din forbindelse til ham er bare magisk, og det er en glæde at arbejde sammen med sådan en professionel og dedikeret træner.

»Tak til min mor, mine trænere og min familie, som har støttet mig,« sagde en rørt Holger Rune ved præmieceremonien.

Glæden over den historiske triumf delte han også sammen med søsteren Alma Rune, som han facetimede med efter sejren.

»Vinderkys fra Paris,« skriver Alma Rune i en story på Instagram, hvor man kan se Holger Rune sende et luftkys afsted, mens Alma Rune har et kæmpe smil på læben.

Tirsdag skulle Holger Rune have fortsat sin vilde stime ved Next Gen ATP Finals – de unges sæsonfinale – i Milano.

Holger Rune valgte dog søndag at melde afbud til turneringen. I stedet er han førstereserve til Nitto ATP Finals, der er sæsonafslutningen for de otte bedst placerede på verdensranglisten.

Den prestigefyldte sæsonfinale spilles i Torino fra 13.–20. november.