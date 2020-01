Tirsdag måtte kvalifikationsspiller opgive på grund af røg. Onsdag er luftkvaliteten igen dårlig i Melbourne.

Al træning ved tennisturneringen Australian Open er onsdag formiddag lokal tid suspenderet på grund af dårlig luftkvalitet som følge af naturbrande.

Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse. Formiddagens planlagte kvalifikationskampe er også midlertidigt aflyst. De første kampe ventes at gå i gang klokken 13 lokal tid.

Aflysningen sker, blot fem dage før at hovedturneringen går i gang mandag d. 20. januar.

Caroline Wozniacki, der vandt turneringen i 2018, er som eneste dansker klar til turneringen i single, som bliver hendes sidste optræden i karrieren.

Natten til tirsdag lokal tid var luftkvaliteten i Melbourne den dårligste blandt alle klodens storbyer.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i delstaten Victoria ifølge den australske avis Sydney Morning Herald.

Tidligere denne uge oplyste den amerikanske rumorganisation Nasa, at røgen fra de mange naturbrande, som har afbrændt millioner af hektar land og kostet over 20 mennesker livet, er så kraftig, at den forventes at tage en hel runde om kloden, før den vender tilbage til Australien fra vestlig retning.

Natten til tirsdag dansk tid måtte flere spillere aflyse deres træning på grund af røgen, som hænger tæt over Melbourne, og tirsdag morgen dansk tid måtte en kvindelig spiller trække sig midt under sin kvalifikationskamp til turneringen.

Sloveneren Dalila Jakupovic lå lunt i svinget til at vinde sin kvalifikationskamp mod en schweizisk modstander, men pludselig satte sloveneren sig på knæ, hostede voldsomt og havde tydeligvis problemer med vejrtrækningen.

- Jeg kunne simpelthen ikke trække vejret mere og faldt sammen på jorden, siger hun ifølge sportingnews.com.

- Jeg var virkelig bange for, at jeg ville kollapse. Det var derfor, jeg måtte lægge mig. Jeg kunne ikke gå mere.

Jakupovic havde vundet første sæt 6-4 og havde fordel i egen serv ved 5-6 i andet sæt, da hun måtte opgive at spille videre.

Røgen havde sat sig så meget i luftvejene, at hun blev ramt af et gedigent hosteanfald, og hun endte med at måtte hjælpes fra banen.

Hun afviser, at årsagen til de fysiske problemer kunne skyldes varmen eller andre lidelser.

Australian Open er den første grand slam-turnering i tenniskalenderen.

/ritzau/