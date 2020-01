Alexander Zverev og David Goffin måtte tirsdag morgen droppe deres træninger på grund af dårlig luftkvalitet.

Sundhedsskadelig luftforurening fra omfattende bushbrande har tirsdag tvunget flere spillere til at sætte deres træning på pause forud for årets første grand slam-turnering, Australian Open.

Første skulle Alexander Zverev og David Goffin have trænet på et anlæg i Melbourne Park efterfulgt af verdens nummer et Rafael Nadal.

Også Stefanos Tsitsipas, Cori Gauff og Karolína Plísková havde booket træningsbaner forud for turneringen, der begynder på mandag.

- Træningen blev midlertidigt suspenderet i morges på grund af dårlig luftkvalitet, oplyser arrangørerne bag tennisturneringen på Twitter.

Det tilføjes, at det fortsat er planen at gennemføre de kvalifikationskampe, der er sat til at begynde tirsdag formiddag lokal tid.

- Forholdene på stedet forbedres og overvåges konstant, oplyser arrangørerne.

De tilføjer, at yderligere beslutninger vil blive truffet på baggrund af vejrdata fra stedet og i samråd med sundhedspersonale samt Australiens Meteorologiske Institut (BOM).

- Som altid har sundhed og sikkerhed blandt vores spillere, medarbejdere og fans højeste prioritet, oplyser Australian Open.

Hidtil har skovbrandene i Australien kostet mindst 28 mennesker livet, mens flammerne har opslugt 112.000 kvadratkilometer land. Det svarer til et areal på størrelse med næsten halvdelen af Storbritannien.

BOM i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, har tirsdag formiddag delt billeder, der viser et tykt røgslør over storbyen.

I begyndelsen af januar udtrykte herrernes aktuelle nummer to i tennis, Novak Djokovic, bekymring for netop røgen fra naturbrandene under Australian Open.

- Hvis det fortsætter på samme måde, og hvis luftkvaliteten er påvirket i Sydney eller Melbourne, så må Tennis Australia (det australske tennisforbund, der afvikler blandt andet Australian Open, red.) lave nogle regler om det, sagde tennisstjernen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Djokovic sagde samtidig, at han mener, at arrangørerne bør overveje at flytte starten på turneringen, hvis det bliver nødvendigt.

/ritzau/