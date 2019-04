Maria Sakkari kunne ikke stoppe Caroline Wozniacki, da danskeren spillede sig i WTA-semifinalen i Charleston.

Caroline Wozniacki var for stor en mundfuld for græske Maria Sakkari i fredagens kvartfinale i WTA-turneringen Charleston.

Her vandt danskeren med cifrene 6-2, 6-2 over verdens nummer 50, og dermed er Wozniacki klar til semifinalen lørdag mod Petra Martic.

Kroaten er nummer 53 i verden og slog i sin kvartfinale schweiziske Belinda Bencic med cifrene 6-3, 6-4.

- Jeg har været i den her situation mange gange før, og det gælder bare om at tage det kamp for kamp. Der er faktisk ingen nemme modstandere på det her tidspunkt, siger Wozniacki efter sejren over Sakkari ifølge turneringens hjemmeside.

Ligesom i det forrige opgør i turneringen lagde Wozniacki hårdt ud i første sæt mod Sakkari, hvor den 28-årige dansker holdt sine servepartier, brød grækeren og bragte sig foran 4-0.

Men Sakkari svarede tilbage og kom på 2-4 efter først at have brudt Wozniackis serv for derefter at holde sin egen.

Danskeren kom dog tilbage på ret køl og kørte sikkert sættet i hus uden at lade grækeren nærme sig yderligere.

I starten af andet sæt blev kampen vendt på hovedet. Maria Sakkari fik for alvor styr på sin serv, mens Wozniacki begyndte at lave uprovokerede fejl, hvilket danskeren ellers havde holdt på et minimum i første sæt.

Grækeren kom foran 2-0 og var i kontrol.

Men så hankede Wozniacki op i sig selv, blandt andet efter at far og træner Piotr Wozniacki havde været på banen for at komme med et par råd.

Ved 2-2 begyndte Sakkari at blive frustreret. Danskerens defensiv var hård at nedbryde, og Wozniacki fik igen elimineret de fleste uprovokerede fejl.

Det blev således både 3-2, 4-2 og 5-2 i dansk favør, og så skulle grækeren serve med ryggen mod muren.

Efter lidt af et maratonparti lykkedes det danskeren at vinde på sin femte matchbold, og så kom semifinalebilletten i hus.

Og dermed er Wozniackis formkurve stigende i forhold til de foregående turneringer, hun har deltaget i.

I Miami Open i slutningen af marts tabte hun i ottendedelsfinalen, og før det røg hun ud i sin første kamp i Indian Wells i Californien.

- Jeg kom ind i Indian Wells stort set uden at have trænet i måske to måneder siden Australien, så jeg var bare glad for at være i stand til at spille på et forholdsvist højt niveau, men jeg løb simpelthen tør for kræfter, siger Wozniacki efter fredagens sejr.

