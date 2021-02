På fjerde år jagter Serena Williams en tangering af grand slam-rekorden, men hun føler sig ikke presset.

Fra mandag går det løs ved årets første grand slam-turnering i tennis, Australian Open.

Det betyder samtidig, at Serena Williams nok en gang står med muligheden for at nå op på 24 grand slam-singletitler i karrieren og dermed tangere Margaret Courts utrolige rekord fra 1973.

Den amerikanske veteran har jagtet rekorden, siden hun i 2017 slog sin søster Venus Williams i finalen ved netop Australian Open og nåede op på 23 titler.

Fire gange siden har nu 39-årige Serena Williams stået i en grand slam-finale med muligheden for at nå milepælen, men alle fire finaler er blevet tabt.

Forud for hver grand slam-turnering bringes emnet op igen, og Williams selv tænker da også på det.

- Det er helt klart et pres på mine skuldre, og det figurer i mit hoved, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP forud for Australian Open, der indledes mandag.

Hun mener dog ikke, at det tynger hende.

- Jeg tror, det er godt, at jeg har det i tankerne. Det er jeg vant til nu, siger hun.

Med en triumf i Melbourne vil det være hendes ottende titel i Australian Open. Hun har lige nu syv titler i både Australien og ved Wimbledon. Derudover har hun seks US Open-titler og tre triumfer fra French Open.

Derudover kan det også nævnes, at hun har 14 grand slam titler i damedouble, to i mixeddouble, vundet sæsonfinalen fem gange samt hentet fire OL-guldmedaljer (én i single og tre i damedouble).

/ritzau/