Regn afbrød Caroline Wozniacki onsdag. Hun skal spille Indian Wells-kamp færdig torsdag aften dansk tid.

Danske Caroline Wozniackis kamp mod kinesiske Lin Zhu i første runde af WTA-turneringen i Indian Wells bliver ikke spillet færdig onsdag aften amerikansk tid.

Kampen havde været i gang i lidt over en time, og Wozniacki havde vundet et sæt, da det begyndte at regne kraftigt på banen.

Efter en pause på mere end tre timer blev kampen genoptaget, men der gik ikke længe, før det begyndte at regne, og kampen blev stoppet igen.

Da nærmede klokken sig 21.00 lokal tid, og der gik ikke længe, før det blev meldt, at der ikke blev spillet mere tennis onsdag.

Kampen skal færdigspilles torsdag. Den er programsat som den anden på Stadium 2 med start tidligst klokken 12 lokal tid.

Forinden skal der afvikles en damesinglekamp med start klokken 11, så det er et sandsynligt scenarie, at Wozniacki kan genoptage sin kamp klokken 13 lokal tid - det er klokken 22 dansk tid.

Kampens første sæt varede hele 75 minutter, før Wozniacki vandt i tiebreak med cifrene 8-6.

Kineseren fik den bedste start på kampen med et rent brud til 1-0, hvorefter hun servede sig på 2-0. Wozniacki svarede tilbage ved at vinde de fire næste partier, før modstanderen igen fik bragt balance til stillingen 4-4.

Wozniacki havde en sætbold ved stillingen 6-5 i modstanderens serv, men fik først afgjort sættet i den efterfølgende tiebreak.

I andet sæt nåede Zhu at vinde første parti, inden regnen satte en stopper for tennisspillet. Da de to tenniskvinder efter tre timer kom tilbage på banen, nåede de ikke at spille et parti færdigt, inden regnen igen satte en stopper for festlighederne.

Wozniacki mødte senest Zhu i 2015, hvor hun vandt i to sæt.

Vinderen af opgøret, der altså først afgøres torsdag, skal møde kroatiske Donna Vekic.

/ritzau/