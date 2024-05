Clara Tauson må vente med at møde den lettiske stjerne Jelena Ostapenko. Kampen er udsat på grund af regn.

Clara Tausons kamp regner væk i Frankrig.

Den danske tennisspiller skulle have været i aktion onsdag mod den niendeseedede lette, Jelena Ostapenko, i anden runde af French Open.

Men det insisterende regnvejr over Paris har tvunget arrangørerne til at udskyde alle de kampe, der ikke spilles under tag.

Det oplyser arrangørerne på turneringens hjemmeside.

- Alle onsdagens kampe, der spilles udendørs, som både var i gang og programsat, er blevet udsat til tidligst torsdag, skriver arrangørerne.

I praksis betyder det, at kun de største stjerner, der er programsat på Court Philippe Chatrier og Court Suzanne Lenglen, skal forberede sig på at spille onsdag.

Resten udsættes, og Tauson er glad for at få afklaring.

- Det er, hvad det er. Det er ikke sjovt at vente hele dagen for ingenting, men omvendt er det bedre at starte på en frisk i morgen (torsdag, red.) frem for måske at komme lidt i gang sent aften i dag, lyder den umiddelbare reaktion fra Tauson til TV 2 Sport.

21-årige Tauson fik en flot start på den franske grand slam-turnering med en sikker sejr over tyske Tatjana Maria, mens Ostapenko havde en anelse mere besvær med at eliminere Jaqueline Cristian fra Rumænien.

Til gengæld kan Jelena Ostapenko prale af at have vundet French Open tidligere i karrieren. Sejren ligger dog syv år tilbage i tiden.

Mens de mindre prominente navne blev holdt hen for derefter at få at vide, at deres kampe var aflyst, var topspilleren Carlos Alcaraz blandt andre i aktion i ly for regnen.

Spanieren bøvlede overraskende meget med at besejre hollænderen Jesper de Jong, som blot rangerer som nummer 176 i verden.

Alcaraz tabte et sæt, men formåede i sidste ende at vise klasseforskellen med en sejr på 6-3, 6-4, 2-6, 6-2.

/ritzau/