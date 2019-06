På grund af regnvejr kan onsdagens kampe i grand slam-turneringen French Open ikke gennemføres.

Regnvejr over Paris betyder, at der ikke kan spilles tenniskampe i grand slam-turneringen French Open onsdag.

Det meddeler arrangørerne på Twitter.

I første omgang afventede man, om dagens program kunne gennemføres, men omkring klokken 16.30 blev det besluttet, at der ikke kunne spilles mere onsdag.

Det er anden gang siden 2016 og tredje gang siden 2000, at regnvejr betyder, at al tennis bliver aflyst en dag i turneringen.

Aflysningen og udsættelsen af kampene betød, at verdensetter Novak Djokovic hos mændene samt Simona Halep, der er forsvarende mester hos kvinderne, nu står til at skulle spille kvartfinaler torsdag, mens semifinalerne i forvejen er sat til fredag.

Det var onsdag planlagt, at blandt andet to kvartfinaler i herre- og damesingle skulle gennemføres.

Simona Halep skulle have mødt 17-årige Amanda Anisimova fra USA, mens australske Ash Barty stod til at møde Madison Keys fra USA.

De to vindere vil møde hinanden i semifinalen.

I den anden semifinale blev Johanna Konta fra Storbritannien tirsdag klar til at møde tjekkiske Marketa Vondousova.

Hos herrerne var der ligeledes to kvartfinaler planlagt onsdag, og Djokovic skulle have mødt Alexander Zverev, mens Dominic Thiem og Karen Khachanov skulle have dystet i den anden kvartfinale.

Her vil de to vindere også møde hinanden i semifinalen, da den anden semifinale er braget mellem Rafael Nadal og Roger Federer.

Regnen betyder også, at danske Holger Rune i juniorrækken måtte se sin kamp i tredje runde blive afbrudt og udsat.

Det skete, da Holger Rune havde vundet første sæt 6-4 og var foran 2-0 i andet sæt mod Arhur Cazaux fra Frankrig.

/ritzau/