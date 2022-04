Der var kæmpe jubel, da Holger Rune onsdag hev karrierens største triumf i land.

Det blot 18-årige danske stortalent besejrede nemlig superstjernen – og verdens nummer tre – Alexander Zverev i to sæt.

Endda på tyskerens hjemmebane ved ATP-turneringen i München.

Og derfor er det da også en både stolt og lykkelig tennismor, som kunne se sin søn besejre en top-10-spiller for første gang i karrieren.

»Det var en super bekræftende sejr i dag. Holger har jo tidligere bevist, at niveauet er der mod spillere i top-10. Men at tage sejren i dag, det er præcis dét, der skal til, før han selv kan mærke, at han hører hjemme på allerøverste hylde,« skriver Aneke Rune i en sms til B.T.

Siden det unge, danske stjerneskud har været helt lille, har hun været med på rejsen, og det har gjort hende garvet, når sønnen opnår store resultater som den, han hentede onsdag.

Men derfor var det alligevel en rørt mor, der sad på tilskuerpladserne i Tyskland.

»Fremtiden er overordentlig lys for den unge mand, og det tegner fantastisk. Det glæder en mor,« skriver hun videre.

Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere Foto: CHRISTOF STACHE

Det var onsdag eftermiddag, at Holger Rune på imponerende vis besejrede Alexander Zverev i anden runde af ATP-turneringen med cifrene 6-3, 6-2.

Her kørte danskeren flere gange rundt med den forsvarende olympiske mester. En oplevelse, som han efterfølgende selv satte er par ord på.

»Jeg har kæmpe respekt for Alexander, og jeg forventede slet ikke at slå ham i to sæt. Jeg nød det virkelig, og jeg forsøgte at give publikum noget god underholdning,« lød det fra en lykkelig Holger Rune i det officielle vinderinterview.

Dermed er han klar til kvartfinalen i den prestigefyldte grusturnering, hvor han fredag møder enten finske Emil Ruusuvuori eller Maxime Cressy fra USA.

Alexander Zverev var topseedet i turneringen, men det tyske hjemmebanehåb måtte altså se sig besejret af Rune, der ligger nummer 70 på verdensranglisten.

Det var første gang, at de to spillere mødte hinanden på tennisbanen.