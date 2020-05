Tennisstjernen har afskrevet resten af 2020-sæson og er også bekymret for næste års Australian Open.

Det kan være helt slut med tennis for topspillerne i resten af 2020 som følge af coronakrisen.

Så pessimistisk lyder spådommen fra den spanske stjerne Rafael Nadal.

Wimbledon er blevet aflyst, men der er fortsat et håb om, at French Open og US Open kan afholdes. Det tror Nadal dog ikke på, og han frygter også for Australian Open i januar næste år.

- Jeg er mere bekymret for Australian Open, end hvad der sker i slutningen af året. Jeg tror praktisk talt, at 2020 er tabt.

- Jeg håber, at vi kan starte op igen til næste år. Det, håber jeg virkelig, er tilfældet. Jeg håber også, at vi kan spille før nytår, men jeg tror desværre ikke på det, siger Rafael Nadal til avisen El Pais.

Spanieren bliver 34 år i juni, og det ærgrer ham, at han muligvis går glip af det meste af en sæson.

- Det er min følelse, og det siger jeg med tristhed, at vi mister et år af vores tennisliv. Selv om det bare er et år, så er det meget mere værdifuldt for en spiller på 33 eller 34 år, end for en spiller på 20 med mange år foran sig, siger han.

Rafael Nadal har vundet 19 grandslam-turneringer i karrieren og indtager en øjeblikkelig andenplads på verdensranglisten.

/ritzau/NTB